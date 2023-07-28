МИД РФ назвал безосновательными попытки обвинения России во вмешательстве в дела Нигера

Как передает агентство «РИА Новости», ложная информация о том, что Россия каким-то образом вмешалась в то, что произошло в Нигере, абсолютно лишена на то оснований. Согласно словам Ткаченко, эти вбросы существуют для одной цели – для того, чтобы в очередной раз в чем-то безосновательно обвинить Россию. Данное заявление он выдвинул в рамках саммита «Россия-Африка».

Также Всеволод Ткаченко отметил то, что собственное отношение к произошедшему в Нигере уже высказала Москва. Так, ситуация должна быть как можно скорее нормализована и урегулирована, а также введена в правовое поле. Помимо этого, требуется некоторое время, чтобы выдвинуть оценку этим событиям.