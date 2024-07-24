МИД Украины: Россия не готова вести добропорядочные переговоры

Ведомство «опровергло» слова Кулебы, назвав одну из причин, почему Украина в данный момент не собирается вести «переговорный процесс с российской стороной».

Напомним, в эту среду, 24 июля, глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов на переговоры с Москвой. По его словам, сказанным во время визита в КНР, диалог между двумя странами должен привести к достижению прочного и справедливого мира.

Позже на странице ведомства в социальных сетях появилась информация, объясняющая выдвинутое ранее заявление Дмитрия Кулебы. Как оказалось, Украина все же не готова к ведению переговоров с Россией. Причиной этому служит то, что российская сторона не собирается вести их «добропорядочно».

Также в МИД отметили, что министр подобным образом доказал позицию Украины. Она заключается в готовности вести диалог с Москвой только в определенном случае.