МИД заявило о выступлении Лаврова на Московской конференции по международной безопасности

Соответствующее заявление в ходе брифинга сделал Алексей Зайцев, являясь заместителем директора ДИП МИД. Также он уточнил, что в своем выступлении глава МИД намерен сосредоточиться на теме поиска странами мирового большинства способов развития вне западных механизмов.

На саму конференцию пригласили порядка 100 стран. Также на нее явятся и международные организации, которых должно быть не меньше восьми. Предстоит обсуждение различных аспектов «безопасности в условиях становления многополярного миропорядка», а также других, не менее важных вопросов.