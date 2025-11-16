Миф о защите на 100%: врач объяснил, почему после прививки от гриппа можно заболеть

Вакцина от гриппа не создает непробиваемый барьер, и привитый человек имеет шанс заболеть. Однако ключевая ценность вакцинации заключается не в полном исключении риска заражения, а в кардинальном изменении сценария болезни. Об этом в эксклюзивном комментарии для Lenta.ru заявил физиолог, старший преподаватель Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

Главная опасность гриппа, по словам врача, кроется не в самой инфекции, а в тяжелейших осложнениях, которые выбивают человека из колеи на недели и месяцы. Вирус разрушает слизистые оболочки дыхательных путей, открывая «ворота» для бактерий, что может привести к пневмонии, отитам, синуситам и обострению хронических заболеваний. Именно здесь вакцина проявляет свою главную силу.

«Привитый человек тоже может заболеть гриппом, потому что вакцина не дает 100 процентов защиты, а в сезоне могут циркулировать штаммы, чуть отличающиеся от вакцинных», — указал эксперт.

Таким образом, прививка работает как высокотехнологичный буфер: даже в случае заражения она не дает вирусу нанести сокрушительный удар по организму. Это особенно критично для людей из групп риска, для которых грипп представляет прямую угрозу жизни. С эпидемиологической точки зрения вакцинация — это еще и коллективная ответственность. Грипп чрезвычайно заразен, и один больной в общественном транспорте или офисе способен запустить цепную реакцию. Прививка же помогает разорвать эти цепи, снижая общую вирусную нагрузку и защищая тех, кто по медицинским показаниям не может вакцинироваться.

