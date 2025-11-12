В Химках прививку от гриппа сделали почти 140 тыс. жителей

За 2025 год прививку от гриппа в Химках сделали более 133 тыс. жителей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство здравоохранения Московской области.

Для процедуры врачи используют отечественные вакцины: «Совигрипп» и «Ультрикс квадри», последняя подходит для детей с шестимесячного возраста.

«По результатам многочисленных исследований наши лекарства доказали свою безопасность и эффективность», — отметила заведующая поликлиникой № 7, муниципальный депутат Ирина Спирина.

Пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления и в мобильных пунктах, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

