Мигрант три раза ударил ногой по лицу полицейского в Москве

В СК России сообщили о том, что гражданин Узбекистана, который напал на сотрудника полиции около метро «Саларьево», задержан. Сообщение появилось в официальном канале ведомства.

Мигрант, как стало известно следствию, попытался сбежать из комнаты полиции в подземке в стремлении уйти от ответственности по КоАП, и применил насилие в отношении полицейского, который собрался того остановить.

По данным РИА Новости, дело расследуется по статье 318 УК ПФ, статье 228 УК РФ, сейчас мужчина задержан. Известно, что мигрант исхитрился ударить ногой по лицу полицейского три раза.