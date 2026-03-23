Мигрантов стало меньше: от паспортов РФ начали массово отказываться с 2025

Министерство внутренних дел подвело итоги миграционного года, зафиксировав значительное снижение интереса иностранцев к получению российского гражданства. Согласно статистике ведомства, в 2025 году обладателями паспортов РФ стали 152,4 тысячи человек, что на 27,1% меньше показателей 2024-го, пишет Коммерсант .

Спад наблюдается и по другим ключевым направлениям. Количество выданных разрешений на временное проживание сократилось на 29,7%, составив 31,3 тысячи. Видов на жительство стало меньше на 27,3% — их оформили 156,2 тысячи. В целом общее число легально находящихся в стране иностранцев уменьшилось на 8,6%, опустившись до отметки в 5,7 миллиона человек.

Среди приезжих стало меньше несовершеннолетних (591,3 тысячи, минус 24,5%) и женщин (1,7 миллиона, минус 7,6%).

Параллельно с уменьшением числа соискателей статуса в ведомстве отметили ужесточение контроля. Количество правонарушений в миграционной сфере превысило миллион, увеличившись на 8,5%. Чаще всего иностранцев штрафовали за нарушения правил въезда и режима пребывания: таких случаев стало на 17,4% больше, а общая сумма взысканных штрафов выросла почти в полтора раза, достигнув 5,7 миллиарда рублей. В МВД связали рост финансовых взысканий с изменениями в законодательстве.

При этом количество принудительных выдворений из страны, напротив, сократилось втрое — до 60 тысяч случаев. В реестре контролируемых лиц, который ведется с февраля, сейчас числится 850 тысяч человек, что накладывает на них серьезные ограничения: от запрета на регистрацию бизнеса до невозможности заключать браки или открывать счета.

Несмотря на общее снижение числа мигрантов, рынок труда продолжает привлекать иностранцев. На начало 2026 года в России по трудовым договорам работали почти 3 миллиона человек — прирост составил 7,6%. В МВД также отчитались о росте эффективности проверок работодателей: количество внеплановых рейдов увеличилось на 11,3%, а выявленных нарушений стало больше на 13,3%.