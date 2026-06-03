Президент компании «Акрихин» рассказал об использовании ИИ в производстве лекарств

«Это современные технологии. Конечно, мы не только хотим — мы должны внедрять это. Безусловно, сейчас искусственный интеллект внедряется, начиная со стадии поиска компаундов или новых действующих веществ. Также он используется для оптимизации дизайна клинических исследований. Чтобы сделать этот дизайн оптимальным, снизить стоимость клинических исследований, потому что это одна из самых высоких статей затрат, например, в разработке инновационных лекарственных средств. И сократить срок вывода препарата на рынок», - рассказал он.