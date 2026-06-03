Президент компании «Акрихин» рассказал об использовании ИИ в производстве лекарств
Денис Четвериков: мы активно используем нейросети в работе
Фото: [Медиасток.рф]
Президент компании «Акрихин» Денис Четвериков в интервью «России 24» рассказал об использовании искусственного интеллекта в производстве лекарственных препаратов.
«Это современные технологии. Конечно, мы не только хотим — мы должны внедрять это. Безусловно, сейчас искусственный интеллект внедряется, начиная со стадии поиска компаундов или новых действующих веществ. Также он используется для оптимизации дизайна клинических исследований. Чтобы сделать этот дизайн оптимальным, снизить стоимость клинических исследований, потому что это одна из самых высоких статей затрат, например, в разработке инновационных лекарственных средств. И сократить срок вывода препарата на рынок», - рассказал он.
Он также добавил, что нейросети активно используются для повышения операционной эффективности и обработки большого количества данных — в части планирования производства, прогнозирования спроса и логистики.
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