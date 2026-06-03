В Подмосковье утвердили обвинительное заключение по делу о грабежах, совершенных более 12 лет назад

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о серии разбойных нападений и грабежей, которые были совершены более 12 лет назад. Фигуранты дела — два местных жителя.

По данным ведомства, преступления были совершены в период с декабря 2013 года по июль 2017 года. В декабре 2013-го злоумышленники напали на жителя деревни Митянино и потребовали отдать им ценности. Потерпевший пытался сопротивляться, но мужчины забили его насмерть.

В марте 2016 года и в июле 2017-го они выслеживали водителей, преграждали им дорогу своим автомобилем и, применяя насилие, отбирали деньги. В общей сложности, они похитили более 20 млн рублей.

В мае 2016 года злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Новомосковске Тульской области. Сумма причиненного ущерба превысила 5,7 млн рублей.

Уголовное дело в отношении мужчин рассмотрит Щелковский городской суд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье снижается уровень преступности.