Подмосковный врач развенчал главный миф о растворимом кофе

Среди любителей кофе ходит множество заблуждений: растворимый считают химической подделкой, а молотый — эталоном натуральности. Подмосковный диетолог Мария Стаховская в беседе с REGIONS объяснила, в чем реальная разница между этими напитками и какой из них менее агрессивен для желудка.

По словам специалиста, ключевое различие между напитками определяется не наличием «химии», а тем, как их производят. Молотый кофе — это просто размолотые обжаренные зерна, где хранятся все природные компоненты: кофеин, антиоксиданты, масла. Растворимый же, как поясняет Стаховская, по сути является высушенным кофейным отваром. Зерна сначала заваривают в гигантских емкостях, выпаривая концентрированный экстракт, а затем сушат. Самый дешевый способ — распыление (порошок), чуть дороже — склеивание в гранулы паром, и самый качественный, по словам диетолога, — вакуумная заморозка, так называемый сублимат.

При умеренном потреблении, утверждает врач, растворимый кофе способен приносить пользу. В нем остаются антиоксиданты, которые тормозят старение клеток. Кофеин стимулирует нервную систему, обостряет внимание и поднимает тонус. В растворимом его доля чуть ниже, чем в зерновом, что для многих, по замечанию Стаховской, скорее благо — меньше шансов заполучить бессонницу или тревожность. Плюс черный напиток без сахара содержит почти ноль калорий, что делает его другом тех, кто следит за фигурой.

Однако без минусов не обошлось. В ходе производства, предупреждает диетолог, испаряется часть антиоксидантов и почти все эфирные масла, отвечающие за узнаваемый аромат. Кроме того, в растворимом кофе образуется чуть больше акриламида — соединения, которое в огромных дозах связывают с риском рака. Но Стаховская успокаивает: в стандартной порции его количество безопасно. Беда придет только если выпивать десятки чашек в день.

Особый разговор — пакетики «3 в 1». По словам специалиста, это вообще не кофе, а десертная бомба с сахаром, калориями и часто вредными растительными жирами. Врач советует покупать обычный растворимый кофе и самостоятельно добавлять молоко и сахар — так получится контролировать, что попадает в организм.

Теперь о желудке — самом неожиданном открытии. Вопреки стереотипам, объясняет Стаховская, растворимый кофе менее кислый, чем свежемолотый. Показатель pH у натурального составляет около 5 (кислая среда), а у растворимого — примерно 6-6.5, то есть ближе к нейтральному. Причина: в ходе технологического процесса значительная часть кислот улетучивается или гасится. Именно поэтому многие пациенты с гастритом или изжогой, по наблюдениям диетолога, легче переносят растворимую версию. Но это не значит, предостерегает она, что можно пить его на пустой желудок литрами — любой кофе стимулирует выработку соляной кислоты.

Безопасная норма для здорового взрослого человека, по мнению врача, — одна-две маленькие чашки в день (по 150-200 мл). Стаховская советует не начинать утро с кофе натощак: сначала позавтракать, выждать полчаса. Если желудок чувствительный — добавлять сливки или молоко, они гасят кислотность. Три и более чашек, предупреждает диетолог, чреваты тревожностью, скачками пульса и бессонницей. Тем, у кого язва, тяжелый гастрит, аритмия, неконтролируемое давление, а также беременным и кормящим, от любого кофе лучше отказаться.

При выборе растворимого кофе Стаховская рекомендует отдавать предпочтение сублимату — он и по вкусу, и по аромату ближе к натуральному. В составе должно быть только 100% кофе, никаких добавок. Кофе из Бразилии, Колумбии, Вьетнама или Индонезии традиционно считается более достойным.

«Многие считают, что растворимый кофе „кислее“ и агрессивнее для желудка. На самом деле все наоборот: при производстве часть кислот уходит, и растворимый кофе имеет более высокий pH, то есть он менее кислый. Некоторые мои пациенты с гастритом отмечают, что растворимый кофе они переносят лучше, чем натуральный. Но в любом случае, не пейте кофе натощак и не превышайте норму», — объясняет Мария Стаховская.

Специалисты также напоминают: кофеин из растворимого кофе усваивается быстрее — эффект наступает уже через 15-20 минут, но и проходит резче. Период его выведения из организма составляет около четырех-пяти часов, поэтому тем, у кого проблемы со сном, не стоит пить бодрящий напиток после обеда.

Интересный нюанс: из-за особенностей производства в растворимом кофе сохраняется до 90% исходного кофеина, тогда как при варке в турке часть его остается в гуще. Так что парадоксальным образом в чашке растворимого кофе кофеина может оказаться даже больше, чем в чашке натурального, если его слабо заварили.

Гастроэнтерологи для страдающих гастритом советуют выбирать сублимированную арабику, а не робусту — в ней меньше кофеина и раздражающих кислот. Также неплохой вариант — кофе без кофеина: его кислотность еще ниже, хотя, конечно, полезных веществ в нем тоже меньше.

И последний практический совет: не храните открытую банку растворимого кофе дольше месяца. При доступе воздуха он окисляется, теряет запах и приобретает неприятное послевкусие. Лучше брать небольшую упаковку и каждый раз плотно закрывать крышку.