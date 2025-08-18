Мигрантов вытеснят с ДВ? Вот кому придется искать другую работу — Минтруд РФ
Минтруд закручивает гайки: в России закроют часть отраслей для иностранцев
Фото: [pxhere.com]
Минтруд РФ опубликовал проект постановления, регулирующий количество рабочей силы среди мигрантов в следующем году — в некоторых отраслях их не останется совсем. Об этом сообщил РБК, ознакомившись с документом ведомства.
В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации предложили ввести запрет в отношении иностранцев на работу в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и добыче драгоценных металлов в Амурской области.
В Еврейской АО сократят до 50% их долю в розничной торговле и полностью исключат из пассажирских перевозок. Чукотка ограничит участие мигрантов в управлении недвижимостью до 25%.
При этом в отдельных отраслях квоты сохранятся высокими. В Забайкалье 80% работников добывающих предприятий по-прежнему смогут составлять иностранцы. На Камчатке такой же уровень установят для строительства.
