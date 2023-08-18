Михаил Шувалов провел прием жителей городского округа Кашира

В администрации подмосковного городского округа Кашира состоялся прием жителей, который провел временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов с заместителями и профильными специалистами, а также с председателем местного Совета депутатов Сергеем Буровым.

В рамках приема представители каширской администрации приняли в работу ряд обращений. Жительница, которая воспитывает ребенка с ограниченными возможностями, попросила восстановить специальный знак на парковке у дома. Один из горожан с улицы Новой пожаловался на отсутствие холодной воды на верхних этажах здания одиннадцатого дома во время повышенного разбора, а также на плохое состояние окон в подъезде.

Жители обращались и по другим вопросам: просили установить детскую площадку или провести благоустройство на общих придомовых территориях. Как отметил врип Каширы, началась работа по десяткам запросов, которые затрагивают разные сферы городской жизни. Специалисты проведут проверки по обращениям горожан, после чего предпримут необходимые действия.