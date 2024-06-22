Михаил Собакин передал бойцам СВО антидроновое ружье

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин передал антидроновое ружье участникам специальной военной операции из отряда старшего лейтенанта Евгения, призывавшегося из Чехова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что в настоящее время отряд находится в зоне боевого соприкосновения, и командир одной из войсковых частей обратился к главе за помощью в покупке ружья, которое подавляет сигналы беспилотников.

«Будем надеяться, что оно окажется в полезных руках и сбережет жизни наших ребят», — сказал Михаил Собакин.

Примечательно, что сразу из администрации муниципалитета ценное оружие вместе с другим грузом отправилось к месту дислокации бойцов.