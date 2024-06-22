Михаил Собакин передал бойцам СВО антидроновое ружье
Фото: [Пресс-служба администрации городского округа Чехов]
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин передал антидроновое ружье участникам специальной военной операции из отряда старшего лейтенанта Евгения, призывавшегося из Чехова. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Отмечается, что в настоящее время отряд находится в зоне боевого соприкосновения, и командир одной из войсковых частей обратился к главе за помощью в покупке ружья, которое подавляет сигналы беспилотников.
«Будем надеяться, что оно окажется в полезных руках и сбережет жизни наших ребят», — сказал Михаил Собакин.
Примечательно, что сразу из администрации муниципалитета ценное оружие вместе с другим грузом отправилось к месту дислокации бойцов.