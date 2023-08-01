Михалкова едва прикрыла мокрую грудь, позируя в кадре

Юлия Михалкова всем известна благодаря своему участию в юмористическом шоу под названием «Уральские пельмени». И хоть звезда уже давно не является частью коллектива, она все еще не теряет популярность. На данный момент знаменитость радует публику далеко не шутками.

Так недавно в своих социальных сетях Михалкова опубликовала откровенные кадры с курорта. На них девушка по пояс стоит в воде, а над ее поверхностью возвысилась шикарная грудь, которая слегка прикрыта мини-купальником. Несложно заметить, что красотка тщательно следит за фигурой. В этом ей помогает правильное питание, а также регулярные походы в спортивный зал.