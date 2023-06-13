Микрорайон Клязьма в Пушкино отметил 180-летие

В Городском округе Пушкинский с размахом отметили юбилей микрорайона Клязьма. История этого уникального места насчитывает 180 лет.

Поселок известен тем, что когда-то здесь была усадьба, в которой жили вольные крестьяне — выпускники земледельческой школы Санкт-Петербурга. Экономический подъем Клязьмы во многом связан с тем, что через него стала проходить железная дорога.

В свое время в поселке любили отдыхать космонавт № 1 Юрий Гагарин, писатели Лев Кассиль, Михаил Шолохов, Илья Ильф и Евгений Петров и другие известные личности.

На празднике в честь юбилея участников и гостей от имени главы городского округа Максима Красноцветова поздравила его заместитель Елена Панькив.

«В поселке живут неравнодушные к истории люди, которые всем сердцем любят свой край, и помогают ему динамично развиваться», — отметила она.

«Центр культурного развития «Клязьма» с помощью городского управления культуры и туризма постарался, чтобы юбилейный праздник запомнился надолго. Для этого было задействовано несколько площадок. Крестный ход от храма Спаса Нерукотворного, ярмарка, выставки народных ремесел, ретротехники, футбольный матч — эти и многие другие события никого не оставили равнодушными.

В ходе праздника жители микрорайона, внесшие большой вклад в его развитие, были награждены благодарственными письмами главы округа. В их числе был основатель и руководитель школьного патриотического клуба моряков Леонид Маренов.