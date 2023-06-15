Милли: Запад подготовил украинских военных к контрнаступлению

Генерал Марк Милли рассказал о подготовке украинских военных к контрнаступлению. Об этом написало ТАСС .

Как сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США, силами западных специалистов для контрнаступления на Россию были подготовлены 60 тысяч военнослужащих Украины. Речь об этом пошла на пресс-конференции после заседания в Брюсселе. Там же представители европейских стран обсудили поставки оружия и техники Украине.

Американский военачальник также подчеркнул, что на 60 тысячах эксперты останавливаться не собираются. Запад продолжит передавать знания украинским военным.