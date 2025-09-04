Миллион на родах? Фигуристка шокировала поклонников новым способом заработка

Олимпийская призерка Александра Трусова начала зарабатывать на платных рассказах о своей личной жизни после того, как столкнулась с ограничениями на рекламу в Instagram*. Новая бизнес-модель вызвала неоднозначную реакцию среди поклонников. Некоторые из них обвиняют спортсменку в коммерциализации материнства, как сообщил телеграм-канал SHOT.

Фигуристка Александра Трусова после введения ограничений на рекламу в Instagram* нашла новый способ заработка. Спортсменка начала продавать доступ в платный канал, где рассказывает о своей личной жизни, в том числе о родах. Вместе со своим мужем Трусова создала «Клуб для саморазвития» незадолго до запрета рекламы в этой соцсети. Ранее ее аккаунт был заполнен рекламными постами, но теперь основным источником дохода стал платный канал.

По информации SHOT, более 500 человек приобрели доступ к каналу за 2 тыс. р. в месяц. Подписчики получают эксклюзивные видео из роддома, рассказы о процессе родов и восстановления, а также подкасты о саморазвитии от Трусовой и ее мужа. Однако не все поклонники оценили новый формат, обвиняя пару в попытке заработать на ребенке.

* Принадлежит компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.