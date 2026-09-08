Кузбасс тряхнуло: в Прокопьевском районе зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,9

Согласно оперативным данным, полученным от Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда толчка достигла отметки 3,9.

Очаг сейсмического события, уточняют эксперты, располагался в непосредственной близости от поселка Углерод — менее чем в одном километре к юго-западу от населенного пункта. В эпицентральной зоне интенсивность сотрясений оценивается специалистами в 4,9 балла (по шкале MSK-64).

В профильном ведомстве пояснили, что подобные явления для угледобывающего региона не являются уникальным. Подземные толчки, происходящие в Кузбассе, преимущественно связаны с интенсивной разработкой недр — добычей угля. Их очаги залегают на небольших глубинах, и именно этим объясняется их заметность на поверхности. Власти региона держат ситуацию на контроле, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Ранее сообщалось, что геофизики научились искать опасные участки разломов.