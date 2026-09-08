Иногда грибы находят человека сами, а не наоборот. Шампиньоны неожиданно вырастают на городских газонах, вешенки — прямо на деревьях в парках, где люди привыкли гулять с детьми. Внешне они выглядят так же, как и те, что продаются в магазинах. И тут возникает соблазн: почему бы не сорвать пару-тройку лесных даров, которые сами пришли к порогу? Миколог Александра Филиппова предупреждает: от этой затеи лучше сразу отказаться, сообщил VSE42.RU .

По мнению эксперта, даже если гриб по своей природе съедобен, место его произрастания способно превратить его в опасный продукт. Грибы, как губка, впитывают из окружающей среды тяжелые металлы, токсины и другие вредные вещества, накапливая их в плодовых телах.

И опасность, по словам специалиста, не ограничивается промзонами и территориями у заводов. Грибы, выросшие у обочин автомобильных трасс, возле свалок, на пустырях и даже в черте города, также собирать категорически не рекомендуется. Такой «урожай» лучше оставить расти там, где он вырос, — здоровье дороже, считает миколог.

«Я бы не стала в городе где-то собирать грибы», – сказала собеседница VSE42.RU.

Ранее сообщалось, почему нейросети могут отправить на больничную койку, а не помочь с выбором грибов.