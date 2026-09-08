Опасность не в лесу, а на кухне: миколог раскрыла, где грибники совершают фатальную ошибку

Можно безупречно разбираться в грибах, безошибочно отличать съедобные от ядовитых в лесу и все равно столкнуться с опасностью уже на собственной кухне. Миколог Александра Филиппова предупреждает: фатальная ошибка может случиться не в лесу, а во время обработки урожая, сообщил VSE42.RU .

Первое правило, которое называет специалист, — не брать старые грибы. Они быстро запускают процессы разложения. В корзине также не место червивым и сильно поврежденным экземплярам.

И самое главное: после возвращения из леса переработка должна начинаться немедленно. Промедление опасно, потому что грибы содержат большое количество азотистых соединений, которые при комнатной температуре начинают разлагаться в считанные часы.

«Нельзя принести из леса и оставить на сутки, даже в холодильнике», – предупредила специалист.

По мнению эксперта, особого внимания заслуживают домашние заготовки. При герметичной закатке в банках возникает благоприятная среда для развития бактерий, вырабатывающих ботулотоксины — один из самых мощных ядов, известных науке. Именно поэтому сама миколог предпочитает другие способы хранения и не рискует с плотно закрытыми крышками, как бы ни манила традиция закатывать грибы на зиму. По словам Филипповой, безопаснее всего сушить или замораживать грибы, избегая герметичной консервации.

«Я лично никогда не использую плотную закатку грибов в банки. То, что я дома делаю, – это сушка, заморозка, соление грибов в негерметичной таре», – рассказала она.

Ранее миколог Филиппова рассказала, что газонные грибы опаснее лесных из-за тяжелых металлов.