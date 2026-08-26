Миллионные переплаты: почему корейские автомобили массово теряют покупателей в РФ

Июльский импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию упал до $50,1 млн, что вдвое ниже прошлых показателей. Главной причиной спада эксперты называют реформу расчета утилизационного сбора, привязавшую льготные тарифы к мощности двигателя. В условиях резкого удорожания мощных иномарок и ослабления курса рубля российский авторынок продолжает переориентироваться на китайских производителей, пишет ЗР.

Влияние новой шкалы утилизационного сбора на импорт

Ключевым фактором падения поставок корейских авто стала отмена льготного утильсбора для физических лиц на машины мощнее 160 л. с. Если модели с небольшим объемом двигателя сохраняют ставку в 3 400–5 200 рублей, то для более мощных автомобилей платеж вырос на сотни тысяч и миллионы рублей. В частности, при ввозе кроссовера Hyundai Palisade (281 л. с.) сумма утильсбора достигает 2,1 млн рублей, что делает его покупку нецелесообразной для большинства частных покупателей.

Модельный ряд в рамках льготных лимитов

Список южнокорейских автомобилей, которые по-прежнему можно ввезти по минимальной ставке утильсбора, оказался крайне ограниченным. В льготную категорию до 160 л. с. попадают лишь некоторые модификации моделей:

Hyundai: Avante, Casper, Kona

Kia: K3, Niro

Renault Korea: XM3, QM6

Сезонность и переориентация рынка на китайские бренды

Помимо налоговых ограничений, на снижение объема продаж повлиял традиционный летний спад спроса и колебания валютных курсов. Эксперты отмечают, что замедление импорта носит системный характер. Российский авторынок ускоряет переориентацию на китайские автомобили, которые выигрывают за счет отлаженной логистики, конкурентных цен и наличия моделей с силовыми агрегатами до 160 л. с.