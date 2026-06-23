«Трактор» подписал контракт с голкипером Хаукеланном: норвежец предпочел российский клуб игре за сборную

По данным «Чемпионата», в каждом из сезонов Хаукеланн заработает по 55 млн руб.

На чемпионате мира в Швейцарии сборная Норвегия сотворила громкую сенсацию, завоевав бронзовые медали — в матче за третье место обыграли Канаду с Сидни Кросби и Маклином Селебрини. Хаукеланн был признан лучшим голкипером турнира.

«Это большой профессионал, на 100 процентов готовый быть первым номером в КХЛ и имеющий для этого всю нужную базу. Габариты, уверенность в себе, психологическая устойчивость — тот самый набор характеристик, который дополнил резюме Хаукеланна и позволил нам остановить выбор именно на нем», — объяснил подписание генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Норвежец предпочел игру в сильной лиге, достойную зарплату и возможность расти как игроку выступлениям за национальную команду. В Норвежском хоккейном союзе Хаукеланна предупредили, что его не будут вызывать в сборную, если он перейдет в клуб КХЛ.