Чехол мешает связи? Вот когда защита смартфона становится проблемой

Обычный чехол из силикона, пластика, резины, ткани, дерева или кожи почти не влияет на качество мобильной связи и Wi-Fi. Проблемы могут возникнуть из-за металлических деталей и слишком толстой конструкции, пишет BGR.

Смартфоны принимают сигналы через антенны, обычно расположенные вдоль краев корпуса. Неметаллические материалы пропускают радиоволны, поэтому тонкий силиконовый чехол редко становится причиной плохой связи.

Главную опасность представляют металлические чехлы или накладки с крупными проводящими элементами. Металл способен отражать и частично блокировать радиоволны, особенно если закрывает антенные линии. Очень толстый чехол тоже может ослабить прием, хотя материал обычно важнее толщины.

Однако автор материала Казим Алви советует не винить защиту смартфона сразу. На сигнал сильнее влияют расстояние до вышки, бетонные стены, стекло, рельеф местности, погода и перегруженность сети. Высокочастотный 5G также хуже проходит через препятствия, чем некоторые диапазоны LTE.

Проверить чехол можно простым способом: сравнить уровень сигнала с ним и без него. Разница в 1–3 дБм обычно несущественна.

Иногда сильнее мешает даже рука, закрывающая антенну. Так произошло с некоторыми моделями iPhone: определенный хват резко ухудшал прием, а временным решением оказался как раз защитный чехол.

Таким образом, снимать обычный чехол ради связи не требуется. Задуматься о замене стоит, если он содержит много металла и сигнал заметно улучшается без него.