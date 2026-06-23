Жена Бероева подогрела слухи о беременности, появившись в свободном платье

22-летняя актриса и балерина Анна Панкратова, жена Егора Берова, появилась на красной дорожке фестиваля «Пилот». Как пишет KP.RU, особое внимание привлек ее наряд: просторное коричневое платье. Поклонники заметили, что с недавних пор Анна перестала носить облегающие наряды. Это вызвало новую волну слухов о ее возможной беременности.

Напомним, Егор недавно подтвердил, что они с Анной официально женаты. До этого актер 25 лет состоял в браке с актрисой Ксенией Алферовой.

Интересно, что мама Анны (новая теща Егора) моложе зятя на пять лет, но, по словам близких, актер отлично поладил с ней. Сама молодая актриса дебютировала в фильме мужа «Кукла». Они даже появились на премьере за границей.

Слухи о пополнении в семье подогревает и тот факт, что еще в феврале очевидцы видели Егора и Анну в клинике репродуктивной медицины. Вероятно, пара готовится к важному событию и сдает необходимые анализы.

Ранее стало известно, как стилист Энн Хэтэуэй умело скрывал беременность актрисы.