Фигуристка Трусова опубликовала проникновенный пост в свой день рождения

Серебряный призер Олимпийских игр, фигуристка Александра Трусова (Игнатова) в день своего 22-летия, 23 июня, опубликовала проникновенный пост в соцсетях, в котором подвела итоги прошедшего года своей жизни.

Спортсменка начала пост фразой: «Невероятный год», а затем перечислила главные события, произошедшие с ней за это время.

«В этом году у меня появился невероятно любимый сын. Человек, который разделил жизнь на «до» и «после» и каждый день делает ее лучше. В этом году я вернулась к полноценным тренировкам и снова почувствовала, как сильно люблю то, что делаю. Невероятно люблю кататься, тренироваться и выполнять элементы, от которых у меня до сих пор замирает все внутри», — написала Трусова.

Также фигуристка отметила, что за прошедший год она встретила множество классных, интересных людей, а жизнь снова и снова открывает перед ней новые возможности.

Александра заключила, что она «все-таки очень везучий человек».

После рождения ребенка фигуристка решила вернуться в большой спорт. Она занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, что произвольная программа для Трусовой на новый сезон уже готова.