«Он не видел дочь 12 лет»: экс-жена звезды «Универа» Гогунского пытается выбить деньги на дочь

Бывшая жена звезды «Универа» Виталия Гогунского Ирина Маирко подала иск о взыскании дополнительных средств на содержание их общей дочери, сообщает Super. Она требует, чтобы отец оплачивал личного водителя девочки за 150 тыс. рублей в месяц, а также кружки и хобби на сумму 180 тыс. рублей в месяц. Общая сумма претензий достигает 330 тыс. рублей ежемесячно.

Отмечается, что судебное заседание по этому делу было перенесено на 15 июля. На нем обсуждались конкретные статьи расходов на ребенка: английский язык — 25 тыс. рублей в месяц, русский язык и география — по 30 тыс. рублей в месяц, математика — 20 тыс. рублей в месяц, а также личный водитель — 150 тыс. рублей в месяц.

При этом адвокат Гогунского настаивает, что услуги водителя не являются обязательными и не должны входить в алиментные обязательства. Представитель Маирко, напротив, заявляет, что доходы актера регулярно растут и он вполне может позволить себе такие траты. Сам Гогунский утверждает, что его интервью о высоких заработках были лишь пиар-ходом.

Кроме финансовых споров, вскрылись и личные обиды. Маирко заявила, что Гогунский не виделся с дочерью последние 12 лет. По ее словам, он также отказался дать разрешение на получение визы для девочки, что мешает ее поездкам за границу. Сам актер эти обвинения не комментирует.

Ранее сообщалось, что звезда сериалов «Урок» и «Плевако» Даниил Воробьев перестал общаться с пятилетней дочерью.