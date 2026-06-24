Миллионы людей ошибаются: минеральная вода провоцирует камни в почках

Новое исследование показало, что большинство российских сотрудников регулярно смотрят короткие видео в рабочее время. Многие скрывают эту привычку от руководства, а влияние такого контента на продуктивность остается неоднозначным. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный технолог минеральной и питьевой воды «Новотерская» Виктория Манаенко.

Короткие видео стали частью рабочего дня

Опрос показал, что короткие видеоролики прочно вошли в повседневную жизнь российских сотрудников. Согласно исследованию сервисов «Ясно» и «Буду», 53% работников открывают такой контент несколько раз за день, а 23% делают это несколько раз в течение часа.

При этом 51% респондентов предпочитают не афишировать свою привычку перед коллегами и руководителями. Лишь 9% участников исследования сообщили, что спокойно смотрят ролики даже в присутствии начальства.

Когда сотрудники чаще всего отвлекаются

Наиболее популярным временем для просмотра коротких видео оказался обеденный перерыв. Такой вариант выбрали 43% опрошенных.

Еще 42% признались, что обращаются к роликам перед выполнением сложных задач, а 32% включают видео ближе к окончанию рабочего дня, когда начинают ощущать усталость.

Большинство сотрудников — 82% — тратят на просмотр не более 30 минут ежедневно. Более длительное время за роликами проводят 15% участников опроса, тогда как 4% заявили, что вовсе не пользуются подобным контентом на работе.

Какие ролики выбирают россияне

Самыми востребованными оказались развлекательные форматы. Лидируют смешные видео, которые смотрят 58% респондентов. На втором месте находятся ролики с животными — 39%, а замыкает тройку лайфстайл-контент с результатом 32%.

Для 58% сотрудников такие видео стали способом ненадолго отвлечься от рабочих задач. Еще 51% признались, что обращаются к ним из-за скуки, а 26% используют ролики для борьбы с усталостью.

Кроме того, 34% опрошенных рассказали, что начинают листать короткие видео автоматически, без заранее поставленной цели.

Польза и вред для продуктивности

Отношение к просмотру роликов оказалось неоднозначным. После такого отдыха 41% работников отмечают улучшение настроения. Однако почти столько же — 40% — испытывают раздражение или чувство вины из-за потраченного времени.

Оценки влияния на эффективность также разделились. Нейтральной привычку считают 37% респондентов. При этом 44% уверены, что короткие видео мешают сосредоточиться и снижают продуктивность. Пользу для работы в таком формате отдыха увидели только 20% участников исследования.

Специалисты отмечают, что стремление посмотреть ролики перед сложными задачами чаще связано с желанием снизить внутреннее напряжение и получить быстрый эмоциональный комфорт. Однако регулярное использование такого способа переключения может затруднять возвращение к работе, требующей высокой концентрации.