Ищенко нацелен на НБА: комментатор считает, что его игра уже состоялась на взрослом уровне

В российском баскетболе снова заговорили о возможной командировке в НБА — на этот раз в центре внимания оказался 21-летний защитник краснодарского «Локомотива-Кубани» Всеволод Ищенко. Молодой игрок, только что признанный лучшим новичком Единой лиги ВТБ, решил попытать счастья за океаном и выставил свою кандидатуру на драфт, чем привлек пристальное внимание американских скаутов и отечественных экспертов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам комментатора Максима Гареева, Ищенко имеет вполне реальные шансы быть задрафтованным, но, скорее всего, во втором раунде. Его главный козырь — уже состоявшаяся игра на взрослом уровне, что выделяет его на фоне многих сырых сверстников. Однако, как это часто бывает с молодыми талантами, у него есть и слабые стороны, над которыми предстоит серьезно работать. И здесь эксперты проводят обнадеживающую параллель с Егором Деминым, который в свое время считался слабым в трехочковых бросках, но сумел кардинально улучшить этот компонент за один сезон, превратив недостаток в оружие.

Он уточнил, что главная интрига заключается в возможном месте продолжения карьеры. Многие пророчат Ищенко «Даллас Маверикс», поскольку у техасского клуба есть несколько пиков во втором раунде, и команда остро нуждается в пополнении состава. «Даллас» до сих пор расхлебывает последствия громкого обмена Луки Дончича, и теперь для них важны не столько звезды, сколько надежные ролевые игроки, которых можно «откопать» в глубине драфта. В НБА есть примеры клубов, которые превратили поиск таких темных лошадок в искусство — тот же «Майами» не раз находил алмазы буквально из ниоткуда.

По мнению комментатора, итог этой истории зависит исключительно от самого Ищенко. Если он проявит такое же усердие, как его предшественники, и проведет максимально продуктивное лето, шансы получить свой шанс в НБА у него действительно высоки. Драфт — это лишь билет, а вот станет ли он полноценным игроком — вопрос труда и характера. Пока же остается лишь наблюдать за вторым раундом, который пройдет уже в ближайшую ночь, и надеяться, что российское имя прозвучит с трибуны.

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