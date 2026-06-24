В Красногорске установили личности подростков после нападения на мужчину

Сотрудники полиции установили несовершеннолетних жителей Красногорска, которых проверяют после инцидента возле магазина. По данным ГУ МВД России по Московской области, один из подростков ударил мужчину.

Проверку начали после появления в интернете публикации о группе молодых людей, которые, как утверждалось, нападали на прохожих, отказавшихся купить им алкоголь. Правоохранители оперативно установили участников, указанных в сообщении.

Подростков вызвали в отдел полиции и опросили в присутствии законных представителей. В региональном главке МВД сообщили, что сейчас сотрудники устанавливают полную картину произошедшего и проверяют все изложенные в публикации обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Рязани за выходные задержали 110 нарушителей и семерых беглецов.