Огромный дракон пролетел над Лондоном

Над Лондоном 22 июня пролетела крупная модель дракона Сиракса, которая удивила и напугала некоторых горожан. Воздушное представление организовали в рамках промокампании третьего сезона сериала «Дом дракона», связанного с вселенной «Игры престолов». Об этом сообщает издание Wigan Today.

Восьмиметровую фигуру изготовила немецкая авиационная компания Airstage. За основу разработчики взяли цифровые материалы из сериала, чтобы максимально точно повторить внешний вид персонажа.

Конструкция весит 13 килограммов и оборудована 23 подвижными деталями. Полет обеспечивают импеллеры, встроенные в лапы модели: они создают иллюзию естественного движения дракона в воздухе.

На создание Сиракса ушло около трех месяцев. В проекте участвовали 14 специалистов, которые суммарно потратили примерно 3 тыс. часов. При производстве использовали пенопласт, углеродное волокно, алюминий и пенополиуретан, а финальный облик модели доработали аэрографией.

Операционный директор Airstage Нильс Шлентер сообщил, что проект оказался одним из наиболее технически сложных для компании. Перед запуском инженеры выполнили свыше семи тестовых полетов и неоднократно корректировали механику, чтобы движения модели соответствовали экранному образу Сиракса. По его оценке, реакция зрителей показала, что команда достигла поставленной цели.

Ранее стало известно какие народные приметы предвещают дожди и грозы 25 июня.