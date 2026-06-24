Синоптик предупредила о грозах и порывах ветра в столичном регионе

К Московскому региону подходит холодный атмосферный фронт, который принесет продолжительные дожди, а затем грозы и усиление ветра. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.

По ее данным, облака уже уплотнились на северо-западе Подмосковья, в районе Волоколамска ожидается дождь. Фронт будет перемещаться медленно, поэтому его влияние сохранится ночью и в течение следующего дня.

За ночь в столичном регионе может выпасть до 7 мм осадков, днем — еще до 8 мм. Днем также вероятны кратковременные грозы. Температура воздуха составит около плюс 19–20 градусов, а при прояснениях возможен дополнительный прогрев. Синоптик предупредила, что развитие кучевой облачности может сопровождаться порывами ветра до 12–14 м/с.

В четверг, 25 июня, характер осадков изменится: они станут кратковременными и локальными. В отличие от фронтального дождя, который затронет большую часть Москвы и области, новые ливни будут формироваться отдельными очагами и пройдут лишь в некоторых районах.

Ранее сообщалось, кто серьезно пострадает от удара геомагнитного шторма 25 июня.