Синоптик предупредила о грозах и порывах ветра в столичном регионе
Синоптик Позднякова: в Подмосковье ожидаются дожди до 8 мм и ветер до 14 м/с
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
К Московскому региону подходит холодный атмосферный фронт, который принесет продолжительные дожди, а затем грозы и усиление ветра. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
По ее данным, облака уже уплотнились на северо-западе Подмосковья, в районе Волоколамска ожидается дождь. Фронт будет перемещаться медленно, поэтому его влияние сохранится ночью и в течение следующего дня.
За ночь в столичном регионе может выпасть до 7 мм осадков, днем — еще до 8 мм. Днем также вероятны кратковременные грозы. Температура воздуха составит около плюс 19–20 градусов, а при прояснениях возможен дополнительный прогрев. Синоптик предупредила, что развитие кучевой облачности может сопровождаться порывами ветра до 12–14 м/с.
В четверг, 25 июня, характер осадков изменится: они станут кратковременными и локальными. В отличие от фронтального дождя, который затронет большую часть Москвы и области, новые ливни будут формироваться отдельными очагами и пройдут лишь в некоторых районах.
Ранее сообщалось, кто серьезно пострадает от удара геомагнитного шторма 25 июня.