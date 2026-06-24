Высадка ребенка в Калининграде: в Союзе пассажиров заявили, что закон нарушен, перевозчику грозят санкции

В Калининграде разразился громкий скандал, который вновь обнажил острую проблему защиты прав детей в общественном транспорте. Восьмилетний мальчик, возвращавшийся домой на автобусе, был принудительно высажен контролером за неуплату проезда. Отец ребенка настаивает, что оплата была произведена, и даже показывает уведомление о списании средств, но контролер в тот момент не смогла это проверить и просто выгнала школьника на улицу, оставив его добираться домой пешком в слезах. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По словам главы Союза пассажиров Кирилла Янкова, случившееся находится в вопиющем противоречии с федеральным законодательством. Устав автомобильного и городского пассажирского транспорта прямо запрещает высаживать из автобусов, трамваев и троллейбусов детей младше 16 лет, если они путешествуют без родителей или других взрослых. Эта норма действует единообразно по всей стране, независимо от маршрута или времени года. За нарушение этого запрета предусмотрена жесткая ответственность: водитель может поплатиться штрафом в пять тысяч рублей, а должностные лица — от 20 до 30 тыс. рублей. Более того, если высадка привела к оставлению ребенка в опасности, действия контролера могут быть квалифицированы как уголовное преступление.

Он уточнил, что инцидент породил и более широкий общественный резонанс. С одной стороны, закон встает на защиту самых уязвимых пассажиров, фактически делая их проезд бесплатным в любой ситуации, если они без билета, с другой — это создает для перевозчиков непреодолимую трудность: они не могут высадить ребенка, но и не могут взыскать с него штраф или применить иные меры воздействия. По сути, сегодняшнее законодательство оставляет для транспортников лишь один выход — терпеть убытки, а после пытаться установить личность нарушителя и привлечь к ответственности родителей, что на практике сделать крайне сложно.

В итоге отцам и матерям, чьи дети попали в подобную ситуацию, важно помнить о своих правах. Эксперт советует действовать комплексно: подавать жалобу в Ространснадзор или прокуратуру как прямое нарушение закона, направлять досудебную претензию перевозчику с требованием компенсировать моральный вред, и при отказе — обращаться в суд. Этот случай — не просто история об одном пассажире, который не оплатил проезд, а системный сигнал о том, что транспортным компаниям пора искать цивилизованные механизмы взаимодействия с несовершеннолетними безбилетниками, а не нарушать закон, высаживая детей.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса спасла четырехлетнюю девочку в Новокузнецке.