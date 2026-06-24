Владимир Зеленский вновь выбрал жесткую риторику, на этот раз направив угрозы в адрес Белоруссии. Он пригрозил нанести удар по соседней стране, если Минск не прекратит сотрудничество с Москвой, что звучит как откровенный шантаж. По мнению публициста Александра Роджерса, таким образом украинский лидер пытается не столько добиться реальных изменений в политике Лукашенко, сколько отвлечь внимание от собственных серьезных неудач на линии фронта, где ВСУ теряют одну ключевую позицию за другой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что за этой угрозой просматривается и более глобальный расчет: расширение географии конфликта. Зеленский, по всей видимости, пытается втянуть в противостояние Польшу и страны Балтии, рассчитывая таким образом кардинально изменить расклад сил. Однако, учитывая недавний острый дипломатический скандал между Киевом и Варшавой, когда стороны обменялись демаршами по поводу исторической памяти, этот план выглядит крайне нереалистично. Варшава сейчас больше озабочена собственными репутационными и политическими спорами с Украиной, чем готова слепо поддержать военную авантюру на северном направлении.

По словам эксперта, попытка же открыть второй фронт против Белоруссии с военной точки зрения представляется самоубийственной для Киева. Любая эскалация приведет лишь к растягиванию и без того трещащего по швам украинского фронта, что в конечном счете только ускорит общий крах обороны. Таким образом, за громкими словами Зеленского стоит не столько готовность к реальным действиям, сколько осознание собственного бессилия изменить ситуацию на поле боя и желание создать иллюзию активности, чтобы удержать внимание союзников, даже ценой ухудшения отношений с соседями. Итогом, скорее всего, станет очередной виток напряженности в риторике, но без реальных военных последствий, которые были бы катастрофичны для самой Украины.

Ранее генерал Липовой назвал ультиматум Зеленского Белоруссии попыткой переформатировать войну.