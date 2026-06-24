Киев угрожает Минску: публицист заявил, что это попытка отвлечь от провалов на фронте
Публицист Роджерс: угрозы в адрес Белоруссии — самоубийство для Украины
Фото: [www.istockphoto.com/ffikretow]
Владимир Зеленский вновь выбрал жесткую риторику, на этот раз направив угрозы в адрес Белоруссии. Он пригрозил нанести удар по соседней стране, если Минск не прекратит сотрудничество с Москвой, что звучит как откровенный шантаж. По мнению публициста Александра Роджерса, таким образом украинский лидер пытается не столько добиться реальных изменений в политике Лукашенко, сколько отвлечь внимание от собственных серьезных неудач на линии фронта, где ВСУ теряют одну ключевую позицию за другой. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он отметил, что за этой угрозой просматривается и более глобальный расчет: расширение географии конфликта. Зеленский, по всей видимости, пытается втянуть в противостояние Польшу и страны Балтии, рассчитывая таким образом кардинально изменить расклад сил. Однако, учитывая недавний острый дипломатический скандал между Киевом и Варшавой, когда стороны обменялись демаршами по поводу исторической памяти, этот план выглядит крайне нереалистично. Варшава сейчас больше озабочена собственными репутационными и политическими спорами с Украиной, чем готова слепо поддержать военную авантюру на северном направлении.
По словам эксперта, попытка же открыть второй фронт против Белоруссии с военной точки зрения представляется самоубийственной для Киева. Любая эскалация приведет лишь к растягиванию и без того трещащего по швам украинского фронта, что в конечном счете только ускорит общий крах обороны. Таким образом, за громкими словами Зеленского стоит не столько готовность к реальным действиям, сколько осознание собственного бессилия изменить ситуацию на поле боя и желание создать иллюзию активности, чтобы удержать внимание союзников, даже ценой ухудшения отношений с соседями. Итогом, скорее всего, станет очередной виток напряженности в риторике, но без реальных военных последствий, которые были бы катастрофичны для самой Украины.
Ранее генерал Липовой назвал ультиматум Зеленского Белоруссии попыткой переформатировать войну.