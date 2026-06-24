История похудения сына Сафронова: диетолог усомнилась в отсутствии хирургии

История похудения сына Никаса Сафронова, Луки Затравкина, который заявил о потере ста семидесяти килограммов, обросла множеством слухов и домыслов. Сам музыкант приписывает ошеломляющий результат разработанной им системе питания, однако профессиональное сообщество диетологов относится к этому с большим скепсисом. Слишком уж стремительным и драматичным выглядит такое преображение, чтобы быть результатом только лишь коррекции рациона.

Врач-диетолог Елена Соломатина, изучив историю вопроса, высказала в беседе с Общественной Службой Новостей довольно категоричное мнение: за столь короткий срок сбросить такой колоссальный вес практически невозможно без хирургического вмешательства. Она напомнила, что около года назад Затравкин уже прибегал к абдоминопластике — процедуре, направленной на удаление излишков жировой ткани и кожи в области живота. По словам эксперта, правильное питание в данном случае играет лишь вспомогательную роль, помогая закрепить и сохранить тот результат, который был получен на операционном столе, а не является первопричиной чудесного похудения.

Эта ситуация поднимает более широкий вопрос о том, как современное общество воспринимает и тиражирует истории быстрого избавления от лишнего веса. Зачастую публичные люди, демонстрируя впечатляющие перемены, умалчивают о реальных методах, будь то бариатрическая хирургия или другие радикальные вмешательства, создавая иллюзию легкости процесса. Это может подтолкнуть обычных людей к неоправданным рискам, когда они начинают верить в чудо-диеты и пытаются повторить недостижимый результат без должного медицинского контроля, забывая о здоровье.

Финал этой истории имеет двоякий смысл. С одной стороны, сам Затравкин действительно смог справиться с тяжелой проблемой ожирения, улучшить качество своей жизни, и это заслуживает уважения. С другой стороны, его случай еще раз подтверждает простую истину: экстремальное похудение — это всегда сложный и многокомпонентный процесс, где стыдливо замалчиваемая операция часто оказывается ключевым звеном. Поэтому главный вывод для всех, кто вдохновляется подобными примерами, — не гнаться за мифической легкостью, а обращаться к грамотным специалистам и действовать безопасными методами, а не доверять красивым сказкам о волшебном питании.

Ранее она призвала не экспериментировать со звездными диетами без разрешения врача.