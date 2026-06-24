«Чтобы в доме были мир и достаток»: что обязательно сделать 25 июня для благополучия верующим
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Православных верующих часто интересует, какой сегодня церковный праздник отмечается 25 июня. В этот день Церковь чтит память преподобного Онуфрия Великого — одного из самых известных христианских подвижников, а также святой преподобномученицы Февронии, прославившейся стойкостью веры и мужеством перед лицом гонений.
Церковный праздник 25 июня приходится на период Петрова поста, который продолжается у православных христиан. Поэтому день связан не только с молитвой и памятью святых, но и с духовным воздержанием, добрыми делами и внимательным отношением к своим поступкам.
Многие верующие посещают богослужения, чтобы почтить память святых и попросить помощи в жизненных трудностях.
Какой церковный праздник отмечают 25 июня
Главными событиями дня являются:
- память преподобного Онуфрия Великого;
- память святой преподобномученицы Февронии;
- продолжение Петрова (Апостольского) поста.
Для православных этот день напоминает о силе веры, терпении и духовном подвиге.
Кем был преподобный Онуфрий Великий
Преподобный Онуфрий Великий жил в IV веке и считается одним из самых известных христианских отшельников. Большую часть жизни он провел в египетской пустыне, посвятив себя молитве, посту и служению Богу.
Согласно церковному преданию, святой многие годы жил в полном уединении, сохраняя твердость духа и глубокую веру. Его жизнь стала примером смирения, терпения и преданности христианским идеалам.
Сегодня к Онуфрию Великому обращаются с молитвами о помощи в сложных жизненных обстоятельствах, укреплении веры и душевном спокойствии.
Подвиг святой преподобномученицы Февронии
Святая Феврония жила в начале IV века. Она приняла монашество в юном возрасте и посвятила свою жизнь служению Богу.
Во время гонений на христиан девушка отказалась отречься от веры, несмотря на жестокие испытания. За стойкость и верность Христу она была причислена к лику святых.
Верующие почитают Февронию как пример духовной силы, чистоты и мужества.
В чем смысл праздника 25 июня
Этот день напоминает о важности внутренней стойкости и верности своим убеждениям.
Память святых Онуфрия и Февронии учит сохранять веру даже в трудные времена, не поддаваться отчаянию и стремиться к добрым делам. Особое значение праздник приобретает во время Петрова поста, когда верующие уделяют больше внимания молитве и духовной жизни.
Что можно делать 25 июня
В этот день рекомендуется:
- посетить храм;
- помолиться святым Онуфрию Великому и Февронии;
- соблюдать Петров пост;
- помогать нуждающимся;
- проводить время с семьей;
- совершать добрые дела и примиряться с близкими.
Верующие считают, что молитва и благие поступки в этот день особенно важны для духовного роста человека.
Что нельзя делать 25 июня
Многих интересует, что нельзя делать 25 июня согласно церковной традиции.
В этот день запрещено:
- ссориться и конфликтовать;
- осуждать других людей;
- злоупотреблять алкоголем;
- нарушать пост без уважительной причины;
- проявлять жадность и равнодушие;
- отказываться от помощи тем, кто оказался в беде.
Церковь напоминает, что главные ограничения касаются не бытовых дел, а нравственного поведения человека.
Что обязательно сделать для удачи и благополучия
Среди благочестивых традиций этого дня:
- искренняя молитва о здоровье и мире в семье;
- помощь нуждающимся;
- милостыня;
- благодарность Богу за прожитый день;
- добрые дела без ожидания награды.
Считается, что такие поступки помогают сохранить душевную гармонию и благополучие в доме.
Именины 25 июня
День ангела отмечают:
- Онуфрий;
- Петр;
- Иван;
- Феврония;
- Мария.
Обладателям этих имен рекомендуется посетить храм и помолиться своему небесному покровителю.
Какой церковный праздник будет завтра
26 июня православная церковь будет чтить память святой мученицы Акилины и святителя Трифиллия Левкусийского. Верующие вспомнят их духовный подвиг и преданность христианской вере.