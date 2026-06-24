Курьер, промоутер, копирайтер: юрист рассказала, кем можно работать школьникам 14–17 лет

Летние каникулы для многих школьников — это не только отдых, но и первый серьезный шаг во взрослую жизнь, когда хочется заработать собственные деньги на мечту или помочь родителям. По словам налогового юриста Татьяны Вахрамян, рынок труда полон соблазнов и подводных камней, поэтому прежде, чем соглашаться на первую попавшуюся вакансию, важно разобраться в законодательных тонкостях. Трудовой кодекс РФ разрешает заключать официальный договор с подростками, достигшими 16 лет, а с 14 — только при письменном согласии родителей и органов опеки, причем работа должна проходить исключительно в свободное от учебы время и не вредить здоровью. Об этом сообщает ОТР .

Она пояснила, какие гарантии положены юным сотрудникам. Прежде всего работодатель обязан организовать бесплатный медосмотр до начала стажировки, и испытательный срок для несовершеннолетних строго запрещен. Государство также установило жесткие ограничения по рабочим часам: в 14–15 лет допустимо трудиться не более 24 часов в неделю с максимумом в 4–5 часов в день, а для ребят 16–17 лет норма возрастает до 35 часов в неделю и 7 часов в сутки. Под строжайший запрет попадают ночные смены (с 22:00 до 6:00), сверхурочные, командировки, подъем тяжестей (для 14-летних не более трех килограммов за смену, для 17-летних — до четырех килограммов), а также работа в игорных заведениях, ночных клубах и сферах, связанных с алкоголем или наркотиками.

По мнению юриста, выбор подходящей занятости сегодня достаточно широк. Для самых юных соискателей от 14 лет открыты двери в профессии промоутера, расклейщика объявлений, помощника вожатого или работника гардероба, где можно зарабатывать от 1,5 до 2,5 тыс. рублей за смену или даже до 30 тыс. рублей за смену в лагере с полным пансионом. Подростки постарше, в 16–17 лет, уже могут претендовать на должности курьеров, сборщиков заказов, сотрудников колл-центров или официантов, где при активной работе в крупном городе месячный заработок способен достигать 50 тыс. рублей. Отдельно стоит выделить стремительно растущий сегмент онлайн-подработок: копирайтинг, ведение соцсетей и тестирование нейросетей позволяют работать из дома с гибким графиком.

Она подчеркнула, что тем не менее при поиске работы следует быть предельно бдительным и знать «красные флаги» недобросовестных нанимателей. Насторожить должны отказ от оформления трудового договора, отсутствие медицинского осмотра, требования работать ночью или поднимать тяжести, а также предложения гражданско-правового договора вместо трудового (это лишает оплачиваемого отпуска и большинства гарантий). Если ваши права все же нарушены, алгоритм действий прост: фиксируйте все факты, сохраняйте переписку и скриншоты, требуйте на руки свой экземпляр договора. Жалобы можно подавать в Государственную инспекцию труда через портал «Онлайнинспекция.рф», в прокуратуру или в Комиссию по делам несовершеннолетних. Судебный путь также открыт, но эксперт советует в этом случае обязательно советоваться с родителями, чтобы правильно оценить финансовые и временные затраты на юридическую поддержку. Знание законов и внимательность к деталям — вот главный залог того, что летний заработок станет не разочарованием, а полезным жизненным опытом.

Ранее сообщалось, что 4,5 тыс. подростков в Кузбассе уже нашли работу на лето.