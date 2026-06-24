«Ряженые» ветераны дискредитируют героев: в России предложили разделить боевые и гражданские награды по дизайну

В последнее время проблема размытия ценности государственных наград в России стала обсуждаться на уровне, далеком от праздных разговоров. Ветеран боевых действий, депутат Саратовской областной думы и член Общественного совета при Минобороны Вячеслав Калинин в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил о настоятельной необходимости навести жесткий порядок в этой сфере. По его мнению, главная беда — это не столько бюрократические проволочки, сколько тотальное смешение статусов, когда награды за гражданские заслуги визуально неотличимы от боевых орденов и медалей, за которыми стоят кровь, здоровье и реальная опасность.

Калинин бьет тревогу, указывая на опасный феномен «ряженых» ветеранов. Люди, которые покупают или незаконно носят фальшивые знаки отличия, не просто выдают себя за героев — они разрушают саму идею справедливости, присущую наградной системе, и дискредитируют все ветеранское сообщество. Особенно остро, по его словам, эта несправедливость заметна, когда на одной колодке оказываются медали, полученные студентами за волонтерство, и награды офицеров, прошедших горячие точки. Такая визуальная уравниловка обесценивает реальный подвиг, превращая награду из символа чести в формальный атрибут.

Чтобы положить этому конец, депутат предлагает радикальное и простое решение: изменить дизайн наградных колодок, сделав их визуально различающимися. Это позволит с первого взгляда понять, с какой именно заслугой перед Отечеством мы имеем дело — с боевым мужеством или мирным трудом. При этом Калинин настаивает не только на разделении статусов, но и на полном пресечении незаконной торговли. Он возмущен тем, что удостоверения и даже сами награды можно свободно заказать на маркетплейсах, и призывает передать вопрос их изготовления и регистрации под контроль «Госзнака», чтобы легализовать только официальные копии, сделанные из драгметаллов, и исключить любой «черный» рынок.

По его словам, существующая система требует жесткой ревизии. В противном случае награды перестанут быть гордостью, превратившись в объект насмешек и спекуляций, а уважение к тем, кто действительно защищал страну, будет окончательно подорвано. Логика здесь проста: четкая градация, строгий контроль и борьба с фальсификатом — это не бюрократическая прихоть, а вопрос национальной идентичности и уважения к истории.

Ранее он раскритиковал инициативу закона о домашнем насилии.