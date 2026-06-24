На ПМЮФ обсудили, кто ответит за преступления, совершенные с помощью ИИ

Заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил, что искусственный интеллект не может быть субъектом преступления, поскольку, несмотря на автономность, он не обладает сознанием, волей и правосубъектностью, передает информационное агентство РИА Новости . По словам Федорова, к применению ИИ причастны несколько категорий лиц: разработчики моделей, обладатели исключительных прав на ПО, операторы систем, владельцы сервисов и конечные пользователи.

Федоров пояснил, что для установления ответственного за вред, причиненный с использованием ИИ, необходимо четко распределить обязанности между всеми перечисленными участниками. Определенная практика в этой сфере, отметил он, уже формируется. Замминистра также напомнил, что в России ведется работа над проектом закона об искусственном интеллекте. По его мнению, в текущей ситуации необходимо закрепить в качестве квалифицирующего признака отдельных составов преступлений их совершение с использованием технологий преобразования голоса и формирования образа человека.

XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня.

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