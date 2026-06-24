«Замечали это в небе?»: какие народные приметы предвещают дожди и грозы 25 июня
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Народные приметы на 25 июня связаны с наблюдением за погодой, растениями и поведением животных. Наши предки считали, что этот день помогает понять, каким будет остаток лета, ждать ли затяжных дождей и насколько богатым окажется урожай.
В конце июня природа уже полностью вступает в период активного роста. Именно поэтому любое изменение погоды воспринималось как важная подсказка на ближайшие недели.
Какие природные приметы наблюдали 25 июня
В этот день обращали внимание на небо, ветер и утреннюю росу.
Самыми известными приметами считались:
- обильная роса утром — к ясной и теплой погоде;
- туман над полями — к хорошему урожаю зерновых;
- ясное солнце с самого рассвета — к жарким дням;
- пасмурное утро — к перемене погоды;
- сильный ветер — к дождливому периоду.
Считалось, что погода 25 июня нередко задает настроение всей последней недели месяца.
Приметы о дожде
Особое значение предки придавали осадкам.
Согласно наблюдениям:
- дождь утром обещает влажное начало июля;
- кратковременный ливень считается хорошим знаком для будущего урожая;
- затяжной дождь может указывать на сырое лето;
- гром без дождя предвещает несколько жарких дней подряд.
Что рассказывали птицы и насекомые
Много внимания уделялось поведению живой природы.
Среди популярных наблюдений:
- ласточки летают низко — к дождю;
- птицы поют особенно громко с утра — к солнечной погоде;
- пчелы активно работают возле цветов — к теплу;
- большое количество комаров вечером — к влажной погоде;
- муравьи спешат укреплять муравейник — к осадкам.
Приметы на урожай
Крестьяне внимательно следили за состоянием полей и садов.
Считалось:
- густая трава в конце июня — к хорошему сенокосу;
- обильное цветение луговых растений — к богатому урожаю;
- большое количество ягод в лесу — к холодной зиме;
- активный рост хлебов — к удачному сбору зерна осенью.
Что означала погода 25 июня
Этот день воспринимался как один из важных ориентиров лета. Если погода была спокойной и теплой, ожидали благоприятный сезон без резких перемен.
Если же наблюдались порывистый ветер, резкие перепады температуры или частые дожди, это считалось признаком нестабильной погоды в ближайшие недели.