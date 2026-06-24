«Замечали это в небе?»: какие народные приметы предвещают дожди и грозы 25 июня

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Народные приметы на 25 июня связаны с наблюдением за погодой, растениями и поведением животных. Наши предки считали, что этот день помогает понять, каким будет остаток лета, ждать ли затяжных дождей и насколько богатым окажется урожай.

В конце июня природа уже полностью вступает в период активного роста. Именно поэтому любое изменение погоды воспринималось как важная подсказка на ближайшие недели.

Какие природные приметы наблюдали 25 июня

В этот день обращали внимание на небо, ветер и утреннюю росу.

Самыми известными приметами считались:

  • обильная роса утром — к ясной и теплой погоде;
  • туман над полями — к хорошему урожаю зерновых;
  • ясное солнце с самого рассвета — к жарким дням;
  • пасмурное утро — к перемене погоды;
  • сильный ветер — к дождливому периоду.

Считалось, что погода 25 июня нередко задает настроение всей последней недели месяца.

Приметы о дожде

Особое значение предки придавали осадкам.

Согласно наблюдениям:

  • дождь утром обещает влажное начало июля;
  • кратковременный ливень считается хорошим знаком для будущего урожая;
  • затяжной дождь может указывать на сырое лето;
  • гром без дождя предвещает несколько жарких дней подряд.

Что рассказывали птицы и насекомые

Много внимания уделялось поведению живой природы.

Среди популярных наблюдений:

  • ласточки летают низко — к дождю;
  • птицы поют особенно громко с утра — к солнечной погоде;
  • пчелы активно работают возле цветов — к теплу;
  • большое количество комаров вечером — к влажной погоде;
  • муравьи спешат укреплять муравейник — к осадкам.

Приметы на урожай

Крестьяне внимательно следили за состоянием полей и садов.

Считалось:

  • густая трава в конце июня — к хорошему сенокосу;
  • обильное цветение луговых растений — к богатому урожаю;
  • большое количество ягод в лесу — к холодной зиме;
  • активный рост хлебов — к удачному сбору зерна осенью.

Что означала погода 25 июня

Этот день воспринимался как один из важных ориентиров лета. Если погода была спокойной и теплой, ожидали благоприятный сезон без резких перемен.

Если же наблюдались порывистый ветер, резкие перепады температуры или частые дожди, это считалось признаком нестабильной погоды в ближайшие недели.

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