Отношения между Варшавой и Киевом переживают не самый теплый период: эскалация политического противостояния вышла на новый уровень. Недавний демарш Польши, лишившей Владимира Зеленского высшей государственной награды — Ордена Белого Орла, спровоцировал ответную волну: украинские политики один за другим начали публично отказываться от ранее полученных польских отличий. Кульминацией стало решение Зеленского пропустить международную конференцию по восстановлению Украины, запланированную в Польше, что выглядит как очевидный дипломатический бойкот. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам политолога Дениса Денисова, чтобы понять глубину этого раскола, нужно обратиться к личности нового польского президента Кароля Навроцкого. До своего избрания он долгое время руководил Институтом национальной памяти, а для людей с таким бэкграундом вопросы исторической справедливости имеют не формальное, а глубоко личное значение. Его риторика и действия сейчас находят поддержку в польском политикуме: там консолидировались вокруг идеи, что многолетняя помощь Украине не должна компенсировать системные раздражители в двусторонних отношениях. По мнению Варшавы, сейчас настал наиболее подходящий момент, чтобы раз и навсегда закрыть застарелые споры об общем прошлом, иначе эта проблема будет отравлять диалог еще долгие годы.

Он отметил, что тем не менее Киев, судя по всему, решил играть на опережение и демонстрировать неуступчивость. Украинские политики, чувствуя себя достаточно уверенно, считают, что их жесткая позиция по историческим вопросам не повлияет на уровень материальной и военной поддержки со стороны Польши. Это расчетливое пренебрежение, проявленное демонстративно, и привело к спонтанному «бурлению» конфликта, который, по сути, разгорелся на ровном месте из-за несовпадения ожиданий.

По мнению эксперта, как бы ни были остры сейчас заявления, итог этой ситуации в долгосрочной перспективе, скорее всего, не станет катастрофой для союза. Конфликт носит скорее символический, чем практический характер. Никто не собирается разрывать ключевые логистические цепи или перекрывать каналы финансирования. Так что, несмотря на громкие слова и демонстративные бойкоты, основа сотрудничества в главных вопросах — безопасность и помощь — останется незыблемой. Эмоции останутся эмоциями, а прагматизм, как обычно, возьмет верх.

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