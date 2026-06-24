Кто из звезд 90-х достоин второго шанса? Продюсер заявил, что соцсети дали второе дыхание старым трекам
Продюсер Пригожин призвал возродить хиты «Белого орла» и Андрея Губина
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в недавнем интервью с Общественной Службой Новостей поделился мыслями о том, какой след оставляют хиты девяностых и двухтысячных в современной культуре. Он с удовлетворением отмечает, что соцсети подарили второе дыхание многим старым трекам, но среди этого богатого пласта есть особенные бриллианты, которые заслуживают не просто вирусного момента, а полноценного возрождения.
По его мнению, одним из таких недооцененных явлений остается группа «Белый орел» — их мощные, проникновенные баллады, по словам продюсера, органично вписались бы и в сегодняшний музыкальный ландшафт. Отдельной строкой Пригожин выделил творчество Андрея Губина, чьи композиции, несмотря на уход артиста со сцены, не потеряли ни капли свежести и актуальности. Продюсер выразил надежду, что новые голоса все же решатся подарить этим хитам новую аранжировку, ведь мелодии Губина настолько органичны, что выдержали проверку временем без всякой «раскрутки».
В целом, Пригожин с энтузиазмом оценивает тренд на ретро-открытия среди молодой аудитории. Он признался, что его радует интерес юного поколения к глубокому музыкальному архиву страны, ведь это не просто ностальгия, а переосмысление качественного материала, который заслуживает быть услышанным и понятым по-новому. В конечном счете, истинная ценность песни проверяется именно таким возвращением — когда она обретает слушателей спустя десятилетия, оставаясь столь же искренней и созвучной времени.
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