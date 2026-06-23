Миллионы россиян столкнутся с неожиданным ограничением уже 27 июня: в магазинах перестанут продавать популярный напиток

В ряде российских регионов 27 июня временно ограничат розничную продажу алкогольной продукции. Меры связаны с проведением Дня молодежи и школьных выпускных мероприятий, пишет РИА Новости.

Ограничения затронут более 40 регионов

Согласно действующим региональным нормативным актам, запрет на продажу алкоголя будет введен более чем в 40 субъектах страны. Подобные меры традиционно применяются в дни массовых молодежных и праздничных мероприятий.

В 2026 году День молодежи отмечается 27 июня. На эту же дату Министерство просвещения рекомендовало регионам назначить проведение выпускных вечеров.

Где будут действовать запреты

Ограничения коснутся ряда республик, краев, областей и автономных округов. В их числе Башкортостан, Дагестан, Коми, Чувашия, Хакасия, Алтай, а также Хабаровский, Камчатский и Забайкальский края.

Запреты также вводятся в Архангельской, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской и других областях.

Кроме того, ограничения будут действовать в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, на Чукотке, в Севастополе, Луганской Народной Республике, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Особые меры в отдельных регионах

В Донецкой Народной Республике запрет будет распространяться непосредственно на дни проведения выпускных мероприятий, включая 27 июня.

В Санкт-Петербурге ограничения совпадут с проведением традиционного праздника выпускников «Алые паруса», который ежегодно собирает десятки тысяч участников и гостей.

Для чего вводятся ограничения

Региональные власти используют подобные меры для обеспечения общественного порядка и безопасности во время массовых мероприятий с участием молодежи и выпускников.

Запрет касается розничной продажи алкогольной продукции, однако порядок работы заведений общественного питания определяется действующими региональными нормами.