Миллионы россиян в опасности: источник новой заразы оказался ближе, чем думали

Накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом врач-пульмонолог Ольга Цагараева рассказала о реальных путях передачи этого опасного заболевания. По словам специалиста, заразиться в метро, автобусе или у себя в подъезде практически невозможно.

Микобактерия туберкулеза передается воздушно-капельным путем, но для инфицирования необходимы два ключевых условия: длительный контакт с человеком, активно выделяющим бактерии, и пребывание в замкнутом, плохо проветриваемом пространстве. Поездка в городском транспорте занимает считаные минуты, а воздух там постоянно циркулирует, поэтому концентрация возбудителя недостаточна для заражения. Подъезд же является транзитной зоной, где люди практически не задерживаются.

Реальная опасность, подчеркнула врач, скрывается там, где человек находится часами, днями и даже неделями. В группу риска попадают обитатели общежитий, ночлежек, мест лишения свободы, а также члены семей, где кто-то месяцами кашляет, не обращаясь за медицинской помощью. Нередко источником инфекции становится близкое окружение, о котором сам носитель может даже не подозревать — болезнь годами протекает без явных симптомов.

Что касается крупных городов, то повышенный риск там связан не с транспортом, а с офисами и торговыми центрами, где часто отсутствует качественная вентиляция, а люди проводят много времени в закрытых пространствах.