«Миллионы за тишину». Ирина Аллегрова вернулась на корпоративы с жёсткими условиями
Ирина Аллегрова повысила гонорар до 25 млн рублей
Народная артистка России Ирина Аллегрова, годами не соглашавшаяся на корпоративные заказы, вновь стала доступна для выступлений на коммерческих мероприятиях.
Соответствующую информацию распространило издание «Абзац», сославшись на информированный источник в одном из ивент-агентств.
Согласно данным СМИ, гонорар артистки за такое шоу достиг 25 миллионов рублей. При этом в наиболее востребованном месяце — декабре — у певицы осталось всего несколько незанятых дней.
«Отдельно оплачиваются технический и бытовой райдер. Их стоимость станет известна после выбора площадки», — подчеркнули в ивент-агентстве.
Публикация уточняет, что в периоды вне пикового спроса концерт Аллегровой можно заказать за 15 миллионов рублей. Однако это возможно лишь при соблюдении строгих требований: певица выступает исключительно на закрытых событиях, и организаторы обязаны заранее предоставить ей полный список приглашенных. Любая видеосъемка ее номера категорически запрещена.
Бытовые пожелания звезды включают наличие в гримерке фруктов, минеральной воды и фрешей. Алкогольные напитки Аллегрова не приемлет, а после завершения выступления покидает место проведения мероприятия без задержек.
Ранее сообщалось о том, что Волочкова призналась в напряженных отношениях с матерью.