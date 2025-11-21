«Миллионы за тишину». Ирина Аллегрова вернулась на корпоративы с жёсткими условиями

Народная артистка России Ирина Аллегрова, годами не соглашавшаяся на корпоративные заказы, вновь стала доступна для выступлений на коммерческих мероприятиях.

Соответствующую информацию распространило издание «Абзац», сославшись на информированный источник в одном из ивент-агентств.

Согласно данным СМИ, гонорар артистки за такое шоу достиг 25 миллионов рублей. При этом в наиболее востребованном месяце — декабре — у певицы осталось всего несколько незанятых дней.

«Отдельно оплачиваются технический и бытовой райдер. Их стоимость станет известна после выбора площадки», — подчеркнули в ивент-агентстве.

Публикация уточняет, что в периоды вне пикового спроса концерт Аллегровой можно заказать за 15 миллионов рублей. Однако это возможно лишь при соблюдении строгих требований: певица выступает исключительно на закрытых событиях, и организаторы обязаны заранее предоставить ей полный список приглашенных. Любая видеосъемка ее номера категорически запрещена.

Бытовые пожелания звезды включают наличие в гримерке фруктов, минеральной воды и фрешей. Алкогольные напитки Аллегрова не приемлет, а после завершения выступления покидает место проведения мероприятия без задержек.

