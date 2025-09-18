Милонов поддержал мужские поцелуи

В интервью «Абзацу» он отметил, что такая практика распространена среди православных верующих и мусульман и не несет эротического смысла, являясь частью давних русских обычаев.

«Это по большому счету некое традиционное приветствие, традиция наша русская. В ней нет ни капли пошлости и вульгарности. В этой традиции отсутствует хоть какой бы то ни было скрытый смысл или намек на эротизм», — отметил Милонов.

По его словам, мужские поцелуи могут быть приветственными, выражать родительскую любовь к детям или использоваться при прощании с усопшим.

Депутат подчеркнул, что они связаны с языком любви и лишены пошлости или вульгарности. Исторически поцелуй как интимная часть отношений появился значительно позже, добавил он.

В религиозном контексте поцелуи упоминаются в молитвах и панихидах, где речь идет о последнем целовании покойника в знак любви и расположения. Православие не запрещает верующим одного пола целовать друг друга, если это допускается традициями. В Священном Писании Нового Завета апостол Павел призывает к «святому лобзанию».

