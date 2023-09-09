Милонов похвалился, что ему присвоили звание лейтенанта

«Некоторое время назад мне было присвоено воинское звание лейтенант. <...> Главное - это наша общая победа и наступление справедливого мира, за который проливают кровь мои сослуживцы и все, кто сейчас находится в зоне военной операции», - цитирует Милонова РИА Новости.