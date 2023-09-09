Милонов похвалился, что ему присвоили звание лейтенанта
Фото: [Егор Алеев / ТАСС]
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сообщил, что ему присвоено звание лейтенанта. Напомним, парламентарий неоднократно бывал на передовой в зоне проведения СВО и несет там службу в качестве мобилизованного.
По признанию Милонова, он горд, что его несение службы в рядах ВС РФ отмечено военным руководством, но «специально за звездами, за наградами» он не гонится.
«Некоторое время назад мне было присвоено воинское звание лейтенант. <...> Главное - это наша общая победа и наступление справедливого мира, за который проливают кровь мои сослуживцы и все, кто сейчас находится в зоне военной операции», - цитирует Милонова РИА Новости.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом ПВО в Истринском районе Подмосковья вражеском БПЛА.