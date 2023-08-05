Минаева расплакалась из-за проката Загитовой под трек «На ощупь»

Как пишет «Газета.ру» , певица оказалась вся в слезах после того, как увидела новый танец олимпийской чемпионки.

В своих социальных сетях Ксения Минаева написала, что видеоролик с участием Алины Загитовой довел ее до состояния шока. По коже певицы даже пробежались мурашки после того, как она узнала о подготовке танца к треку.

При этом сообщается, что сначала она увидела анонс, и только потом полноценное видео. Однако и то, и другое, вызвало целую бурю эмоций у автора песни «На ощупь».

Напомним, что Загитова стала чемпионкой на Олимпийских играх еще несколько лет назад, в 2018 году. Этим самым она опередила Евгению Медведеву. Последняя фигуристка получала статус чемпионки мира в 2016 и 2017 годах.