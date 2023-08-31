Минфин США добавил россиянина и российскую компанию в список санкций по КНДР

Гражданин России, Северной Кореи и одна из российских компаний внесены в список американских санкций по КНДР.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов США.

«Под регулирование санкций против Северной Кореи попали проживающий в Москве уроженец Пхеньяна Чон Чжин Ён и россиянин Сергей Козлов», - следует из документа американского Минфина.

Также Вашингтон внес в список санкций российское юрлицо ООО «Интеллект», связанное с Козловым.