Минфин Украины предлагает повысить военный налог для физлиц в 3 раза

По словам Азарова, налоги и тарифы «будут расти». Затраты тоже увеличиваются в размерах, а помощь с Запада только иссякает.

Как пишет RT, с января следующего года на Украине предлагают повысить в 3 раза военный налог для физических лиц. Данная информация представлена в опубликованном законопроекте Министерства финансов страны. Его фрагмент выложил Николай Азоров, являясь бывшим украинским премьером.

Таким образом, в документе написано о повышении ставки военного сбора до 4,5% на время, пока действует военное положение. Напомним, что сейчас она составляет 1,5%. Половину поступлений планируется выделить на нужды Вооруженных сил Украины. Сам законопроект был направлен для рассмотрения кабинетом министров.