Мини-грядка на подоконнике: как вырастить ароматную зелень дома всего за 2 недели

Весной, когда до свежих овощей с грядки еще далеко, многие жители задумываются о домашнем огороде. Укроп, салат и лук можно вырастить прямо на подоконнике всего за две недели. Достаточно соблюдать простые правила и создать растениям подходящие условия, о которых REGIONS узнал у опытной дачницы.

Для мини-грядки потребуется немногое: небольшой контейнер, легкая почва и хорошее освещение. Жительница Клина Любовь Колунова, которая давно увлекается садоводством, поделилась опытом. По ее словам, успех напрямую зависит от выбора семян и количества света. Она берет скороспелые сорта укропа и салата, ставит горшки на самый светлый подоконник и не заливает водой. Первые свежие листочки появляются уже через 10-14 дней.

Специалисты по растениеводству подтверждают: укроп и салат относятся к быстрорастущим культурам. При достаточном освещении и регулярном поливе всходы показываются через несколько дней, а полноценную зелень можно срезать примерно через две недели.

С луком все еще проще. Достаточно поставить луковицу в воду или легкий грунт, и через несколько дней появятся первые перья. Важный нюанс: воду нужно менять каждые 1-2 дня, чтобы избежать загнивания.

Температурный режим тоже играет роль. Оптимальные показатели — около 18-22 градусов тепла. При более высокой температуре растения вытягиваются, а при недостатке света становятся бледными. Также рекомендуется использовать рыхлый грунт и не забывать о дренаже. Застой воды приводит к загниванию корней.

В условиях городской квартиры организовать мини-огород может каждый. Укроп, салат и лук на подоконнике — простой способ добавить в рацион свежие витамины без похода в магазин.

Ранее сообщалось, что садовод раскрыла секрет идеальных контейнеров для рассады.